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Грозы с градом: синоптик предупредила о непогоде в Украине

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В четверг, 30 мая, в западных областях Украины, в северной части и Винницкой области ожидаются дожди и грозы, возможны локальные шквалы и град.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, этот фронт связан с дальним северным циклоном.

В восточных областях, южной части и большинстве центральных областей удержится солнечная и жаркая погода.

Грозы с градом: синоптик предупредила о непогоде в Украине
Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

Температура воздуха 30 мая в течение дня достигнет +25... +32 градусов. На западе похолодает до +17... +23 градусов.

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Синоптики дали дождливый прогноз на июнь в Украине

В Киеве 30 мая дождь и гроза более вероятны во второй половине дня, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в последних числах мая начнется настоящая летняя жара с температурой до +30 и грозами, а вот с июня будет похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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