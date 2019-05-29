Грозы с градом: синоптик предупредила о непогоде в Украине

В четверг, 30 мая, в западных областях Украины, в северной части и Винницкой области ожидаются дожди и грозы, возможны локальные шквалы и град.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, этот фронт связан с дальним северным циклоном.
В восточных областях, южной части и большинстве центральных областей удержится солнечная и жаркая погода.
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24 канал
Температура воздуха 30 мая в течение дня достигнет +25... +32 градусов. На западе похолодает до +17... +23 градусов.
В Киеве 30 мая дождь и гроза более вероятны во второй половине дня, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в последних числах мая начнется настоящая летняя жара с температурой до +30 и грозами, а вот с июня будет похолодание.
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