Усик стал в своем дивизионе единственным в истории бокса абсолютным чемпионом, завоевавшим все четыре пояса. Провёл шикарный бой, избив представителя страны-агрессора на её же территории. Вышел под крутую козацкую украиноязычную песню, под флагом Украины, под гимн Украины. Благодаря ему мы на уровне мира стали лучшими, причём даже на вражеской территории.

Реакция росинфополя разделилась на два лагеря. Понимающие в пропаганде СМИ и ломы тут же намеренно вбросили тезис о братских народах и в принципе попытались хоть как-то перекрыть позор, обернув его в победу, пусть и частичную. Ополоумевшая российская ура-патриотичная часть развела срач о том, кто же и зачем пустил этого какла к ним на территорию, чтобы так их опозорить и опустить.

Реакция укринфополя разделилась на два лагеря. Внезапно) Понимающие в пропаганде СМИ и ломы верно осветили ситуацию, выделив все самые важные стороны этой сокрушительной победы. Ополоумевшая ура-патриотическая часть развела зраду том, что зачем вообще он туда поехал и чем это отличается от выступлений там украинских артистов. Мол, все это воспримут как мышебратство и тд.

Новости Победу посвящаю своим отцам

Вата и вышивата слились в одном экстазе — никогда этого не было и вот опять)) Ребята, не расстраивайте меня. Я понимаю, что даже самые элементарные базовые знания и понимания в информационной войне и пропаганде — это слишком сложно для среднестатического эксперта по всем вопросам из соцсетей. Но блин, если сами не рубите тему, так, может, хоть других прослушаете?

Я себя великим экспертом не называю, но и невъездная я в Россию из-за своей информационной деятельности не просто так. Видимо, неплохо им там от меня горит, раз так реагируют на мои тексты, правильно?) Если согласны, то читаем дальше. Я специально выждала время, эмоции у всех поутихли и теперь можно смотреть на ситуацию намного спокойнее и взвешеннее. Как минимум потому, что это точно не повод для вселенского срача.

Итак.

Позиция 1. Почему аналогия с Лорак и прочим нашим музыкальным шлаком тут в корне неверна. Думала, это очевидно, оказалось, что нет. Удивлена. Но ладно) Ну, во-первых, все эти золотые граммофоны и прочие рядовые внутрироссийские мероприятия просто глупо сравнивать с общемировыми событиями большого спорта. Поэтому певички едут покрасоваться и нас опустить, поиграв с русскими в мышебратьев. Тот же Усик ехал ровно за обратным. И ровно обратное и сделал.

Позиция 2. Почему ехать было правильным решением с точки зрения общего пиара страны. Ехать нужно было именно потому, что большой спорт — всегда в политике, а не наоборот. Так что как бы кому хотелось или нет, но теперь на всемирном уровне это выглядит как Украина вломила люлей России на их же территории. Отказались бы — это выглядело бы как Украина испугалась России и нашла гнилую отмазку, чтобы не ехать и не позориться проигрышем своего слабака.

Позиция 3. Как так случилось, что бой в Москве. Расскажу, как это объясняет человек из сферы. Усику предложили бой за титул в Москве. Он принял вызов, но отказался от места проведения. Перенесли в Саудовскую Аравию. Стоимость поведения просто огромная. Но в назначенные даты Саша потянул плечо и выходить на ринг не мог. Когда плечо восстановилось, даты по саудитам слетели и они от проведения боя отказались.

Варианта по итогу было только два: драться в Москве или сдавать пояса.

Позиция 4. Почему у нас менталитет по президентскому "если даже установить тризуб над Кремлём, зрадофилы все равно скажут, что криво". Ну и что с этим делать. Ответа одного и равнозначного нет. Повышать самооценку. Избавляться от комплексов неполноценности и мэншовартости. Перестать считать, что у нас нет ничего достойного, все хорошее все равно плохое. Искать иголку зрады в стоге переможного сена.

Позиция 5. Насчёт того, почему Саша его обнял. Послушайте, но это же чуть ли не самое классное) Запомните: победители всегда спокойны, веселы и добродушны. Злы и нервны только проигравшие. Такой унизительный жест снисхождения к борцу из Северной Осетии (по сути часть России, ими давно отжатая) — просто пощечина от крымчанина, сражающегося за Украину. Гассиев ведь не свою страну представлял, в отличие от адекватного Усика.

Новости Украинский гимн звучал в России как гимн победы

НАМ НУЖНО НАЧАТЬ ЦЕНИТЬ СВОЁ, а не искать оправдания сдачи национальным интересам.

Знаю, длинно вышло. Это на самом деле намного более глубокая и обширная тема, нежели просто глупая реакция на бой Усика со стороны украинцев. Это о том, почему в 18 году нельзя жить понятиями 14. А также о том, почему мы так и не научились хвалить и принимать свои достижения, не выискивая в любой победной ситуации малейшую червоточину, чтобы нивелировать смысл всей победы. Тож, далі буде.