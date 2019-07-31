"Документальный комикс": "новые решения" Зеленского высмеяли яркой картинкой

Политику президента Владимира Зеленского и его команды высмеяли в комиксе.

Саркастическую картинку с якобы членами "Слуги народа", которые придумывают нелепые "новые решения" опубликовало в Facebook сообщество "Баба і кіт".

Среди них и знаменитое обещание зарплаты для учителей в 4 тысячи долларов.

Под постом пользователи сети оставили свои комментарии.

"Вот так! Комикс документальный", "Сейчас период популизма и для них это просто игра", "Сколько еще можно смеяться с простого, нищего народа?", - пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде президента Украины Владимира Зеленского признали, что учительских зарплат по $4 тыс. не будет, чем вызвали волну насмешек в сети.

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