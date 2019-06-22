До +35: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

В Украине в субботу, 22 июня, в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода.

Осадки ожидаются лишь в западной части страны, сообщает Укргидрометцентр. В западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Днем на западе страны местами прогнозируются значительные дожди; на остальной территории – сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 30-35°, в западных областях 24-29°.

Жара в Украине Иллюстрация

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

В Киеве 22 июня без осадков, температура ночью около 20°, днем 32-34°.

Как писал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей. Также врачи советуют каждый день пить по 30 мл воды на каждый кг веса, но делать это строго до определенного времени.

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