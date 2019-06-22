ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

До +35: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

477Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 22 июня, в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода.

Осадки ожидаются лишь в западной части страны, сообщает Укргидрометцентр. В западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Днем на западе страны местами прогнозируются значительные дожди; на остальной территории – сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 30-35°, в западных областях 24-29°.

Новости
Жара и дожди: прогноз погоды в Украине на 22 июня от ObozTV

Жара в Украине

Жара в Украине

Иллюстрация

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

В Киеве 22 июня без осадков, температура ночью около 20°, днем 32-34°.

До +35: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

Как писал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей. Также врачи советуют каждый день пить по 30 мл воды на каждый кг веса, но делать это строго до определенного времени.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel