Даже кот в маске! 100-летнее фото карантина во время "испанки" нашлось в сети

В сети появился архивный снимок семьи во времена эпидемии испанского гриппа в 1918 году.

О событиях того года вспомнили в Telegram-канале "История человечества" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На снимке все члены семьи стоят в марлевых повязках. Защитную маску надели даже на кота, которого держит на руках один из мужчин.

Нашлось семейное фото карантина во время "испанки" Telegram-канал "История человечества"

В какой стране было сделано фото, не уточняется.

Напомним, эпидемия "испанки" стала самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших.

В 1919—1920 годах во всём мире "испанкой" было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты. Погибли от 50 до 100 млн.

Ранее OBOZREVATEL писал о пандемиях, которые удалось пережить человечеству до коронавируса. Последней стал "свиной грипп".

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