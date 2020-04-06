35 украинских альпинистов уже две недели не могут улететь из Непала и попасть домой. Путешественники готовы за свой счет вылететь из Катманду, а также пройти обсервацию, но власти Украины не дают возможность вернуться.

Об этом OBOZREVATEL рассказал киевлянин Тарас Поздний, который находится в составе группы из 10 человек.

По его словам, украинцы вылетели из столицы 6 марта и направились к Эвересту, чтобы подняться на гору. На момент вылета никто не знал, что из-за COVID-19 будет закрыто воздушное пространство, а вернуться домой будет так сложно.

"Мы начали восхождение 9 марта. К счастью, у нас был доступ к интернету и мы увидели обращение Владимира Зеленского, где он сообщил, что домой нужно вернуться в течение 3-х дней. С учетом всех обстоятельств, а также внутреннего перелета, мы не могли так быстро попасть в Киев. Тем более, с погодой были проблемы – мы добрались в город Лукла лишь 24 марта. Мы не могли вылететь четыре дня в Катманду, в центральный аэропорт страны, хотя возможность была. Все дело в том, что украинское посольство не могло составить списки людей, имеющие право на перелет", – рассказывает Тарас.

Украинцы застряли в Непале

После длительной бумажной волокиты туристов спасло то, что вместе с ними были группы российских туристов, а также граждане Литвы, Германии. Москва включила в список самолета и украинских туристов, что дало возможность им попасть в столицу. Сейчас украинцы не могут вернуться домой, потому что авиасообщение закрыто. Вместе с Тарасом вылета домой ожидает 35 соотечественников.

"Мы вынужденно остались тут, в Катманду. Нашли отель, платим за проживание, питание, условия относительно хорошие. Заболевших в стране не очень много, 9 человек, поэтому ничего критического. Есть проблемы с финансами, ведь жить тут недешево, вдобавок многие банки закрыты, поэтому сложно расплачиваться карточкой. В стране тоже карантин, нас всех при входе в отель даже обрабатывают дезинфектором. Но мы очень боимся за свою безопасность, ведь медицина тут плохая, и не дай бог что – помочь в борьбе с коронавирусом нам не смогут", – подчеркнул альпинист.

По словам Тараса, украинцы не просят оплатить им самолет. Они готовы полететь за свой счет, также готовы пройти обязательную обсервацию. Им просто хочется попасть домой, как можно быстрее.

"Если обсервация единственный выход – то мы готовы. Даже если она платной будет, ничего страшного. Лучше в отеле в Киеве посидеть две недели, будет безопаснее", – подытожил Тарас Поздний.

OBOZREVATEL обратился в Посольство Украины в Индии за комментарием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В аэропорт "Борисполь" около 02:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.

В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации. После этого пассажиры устроили потасовку.

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