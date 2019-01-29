Бій під Крутами - важливий як символ. Студенти-добровольці захищали Україну від російських більшовиків, так же само як теперішні добровольці захищають Україну від російських путінівців. З одною величезною різницею.

Бій під Крутами був поразкою. Зате бій на Донбасі є перемогою, бо українці призупинили наступ військової потуги. А це віддзеркалює різницю між теперішньою Україною і тодішньою.

Теперішня Україна - держава, яка спроможна захистити себе від імперіалістичної Росії. Тодішня Україна була квазі-державою, яка не була спроможна захистити себе від імперіалістичної Росії. Це -- і поступ, і джерело гордості, і запорука збереження незалежності.

Історична довідка. Бій під Крутами затримав наступ більшовиків на Київ, що дозволило виграти час, аби українська делегація зуміла підсисати Брестський мирний договір із Німеччиною та її союзниками. Україна тоді отримала міжнародне визнання, а більшовики натомість тепер офіційно ставали її окупантами.

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