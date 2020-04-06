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6 апреля • обновлено в 05:55
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Бедность, грязь и дефицит: как выглядел СССР за миг до распада. Фото без ретуши

1.3т
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В сети появились красноречивые фото без ретуши магазинов и других заведений без ретуши в последние моменты существования СССР (1987-1991 года).

В те времена там было грязно, существовал дефицит, а люди жили бедно. Снимки опубликовал блогер Максим Мирович на платформе Livejournal.

Так, на нескольких фото изображено почти полностью пустые холодильники и стеллажи в советских универсамах в 1989-1991 годах. В то же время на одном из них еще и видно новые электронные весы, внедренные из-за того, что продавцы якобы нередко обманывали покупателей.

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

Еще на ряде снимков видно огромные очереди под магазинами и в них, в том числе и за каким-то дефицитным товаром, приблизительно в тот же период.

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

СССР за миг до распада. Продуктовый магазин

Кроме продуктовых магазинов, еду можно было еще купить и на рынках, где время от времени попадались свежие овощи и относительно неплохое мясо. Но там процветала антисанитария. Хотя в то время это никого особо не волновало – главное, что на рынках можно было купить хоть какую-то еду.

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

СССР за миг до распада. Продуктовый рынок

В последние годы существования СССР дефицит либо полное отсутствие товаров наблюдалось не только в продуктовых магазинах, но и в промтоварных, например, обувных. Торговля промтоварами тогда часто проходила так: пускался слух о том, что где-то "выбросят" что-то нормальное, он сразу же разлетался по городу, и возле этого магазина моментально образовывалась огромная очередь, люди в которой стояли ночами, сменяя друг друга.

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

СССР за миг до распада. Промтоварный магазин

Также существовали так называемые "люксовые" магазины, в которые тоже обычно были огромные очереди.

СССР за миг до распада. "Люксовый" магазин

СССР за миг до распада. "Люксовый" магазин

СССР за миг до распада. "Люксовый" магазин

СССР за миг до распада. "Люксовый" магазин

На фото были изображены и советская парикмахерская, и даже столовая в 1989 году.

СССР за миг до распада. Парикмахерская

СССР за миг до распада. Парикмахерская

СССР за миг до распада. Столовая

СССР за миг до распада. Столовая

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото времен СССР, на котором изображена огромная очередь в магазин "Кожгалантерея" на улице Большая Васильковская в Киеве.

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Автор
Яра Дорош
Тег
СССР
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ссср был настолько нищий, что xpyкраина спокойно 30 лет живет, проедая остатки наследия ссср, стоит ли напоминать, что эта страна единственная, кто по уровню ввп осталась на уровне 91 года?
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Автор, кроме как о СССР, может что то выдать. Или он некрофил, ему доставляет удовольствие измываться над трупом? СССР нет.
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