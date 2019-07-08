Ровно 360 лет назад казацкое войско во главе с гетманом Иваном Выговским наголову разгромило стотысячное войско Московского государства во главе с Ромодановским.

Однако Украина не смогла воспользоваться результатом этой грандиозной победы из-за внутренних разногласий и действий пятой колоны, вступив в худший период своего развития – Руину.

После смерти Б. Хмельницкого в 1657 г. Москва решила воспользоваться ситуацией и провести ревизию Переяславского договора 1654 г. с целью полного подчинения Украины. Еще в 1656 г. Богдан Хмельницкий посчитал предательским сепаратное подписание Москвой перемирия с Речью Посполитой. Он начал искать новых союзников, среди которых ему виделись Швеция и ряд стран Протестантской лиги. После смерти великого гетмана на его место именовали малолетнего сына Юрия. Однако через год казацкая верхушка решила сделать ставку на генерального писаря Ивана Выговского. Тот став гетманом понимал слабость позиции Руси-Украины, так как Польша установила союзные отношения с Крымским ханством, а Швеция, чтобы помочь Киеву была далековато. Поэтому он принимает политическое решение восстановить связи с Варшавой и Бахчисараем. В 1658 г. между гетманом Иваном Выговским и Речью Посполитой было подписано документ о присоединении Украины к Польскому королевству и Великому княжеству Литовскому в качестве третьего государственного субъекта – Великого княжества Русского. Это Гадячский трактат, который провозглашал унию Украины с Польшей и Литвой. Украина-Русь в рамках Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств, становилась практически независимым субъектом в государстве Речь Посполитаяечь посполитаяР.

В ответ на это Московский царь Алексей Михайлович обратился к украинскому народу с грамотой, которой провозгласил Выговского предателем и призвал к неповиновению. В ответ гетман объявляет всем европейским государствам о разрыве с Москвой. Тогда Московский царь посылает в Украину стотысячную армию во главе с князьями Ромодановским и Пожарским. Те начинают свою карательную миссию на северо-востоке Украины, взяв в облогу Конотоп, который с четырехтысячным отрядом защищал Нежинский полковник Гуляницкий. Героическая оборона Конотопа позволила Выговскому собраться с силами, призвать на помощь крымского хана и выступить против Ромодановского, которого поддерживал лидер промосковской партии среди казаков наказной гетман Беспалый. 9 июля 1659 г. войска Ромодановского и Пожарского были разгромлены на голову. Цвет московской конницы погиб. Московский царь уже готовился к эвакуации из Москвы за Волгу, но чуть раньше польский сейм ратифицировал Гадячский трактат, внеся серьезные поправки в его текст. Киеву было отказано в печатании собственных денег, иметь собственный парламент, изымалось право принимать иностранные посольства, то есть вести собственную внешнюю политику. Практически провозглашались принципы федеративного, а не конфедеративного устройства. Такое решение разозлило многих представителей украинской верхушки, которые посчитали, что Варшава предлагает меньше, чем это сделала Москва в 1654 г., когда предложила союзные отношения без подчиненности Кремлю.

Вот это и оказалось фатальной ошибкой в рассуждениях казацкой элиты, которая верила в православную дружбу и поддержку. Произошел бунт части реестровых казаков против гетмана Выговского, а запорожские казаки, ударили на Крым, при этом ряд левобережных полков во главе с Полтавским полковником выразили свое неповиновение и заставили отречься от булавы Выговского, избрав опять гетманом Юрия – сына Б.Хмельницкого. Таким образом, все результаты победы под Конотопом были нивелированы, и в октябре 1659 г. Ю.Хмельницкий вынужден был переподписать Переяславский договор, согласно которому теперь Украина стала занимать полностью подчиненное положение в отношениях с Московским государством. Запрещалось избирать гетмана без разрешения царя, московские гарнизоны размещались не только в Киеве, но и в Нежине, Переяславе, Брацлаве, Умани. Москве возвращались все трофеи, взятые под Конотопом, со своих должностей снимались все полковники, которые разбили московское войско, вводилась смертная казнь против лиц, которые выступали против союза с Москвой.

В 1660 г. Москва начала боевые действия против Польши на территории Украины, и все левобережные казацкие полки вынуждены были воевать против Речи Посполитой, которая в свою очередь мобилизировала все правобережные казацкие полки. Практически начинается в Украине широкая война с элементами гражданской – в истории известная как Руина, которая длилась долгих 26 лет, унося жизни десятков тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских сел и городов.

Таким образом, Москва жестоко обманула казацкую верхушку, а Киев, который 360 лет назад мог снова вернуть себе статус известной европейской столицы после 500-летнего существования Киевской Руси, превратился в подмастерье евроазиатского государства. Если в 1659 г. соотношение украинцев и русских было один к одному, то через 300 лет московского правления соотношение стало один к трем. Постоянные европейские войны, которые бесконечно велись Россией, как правило, были на украинской территории и за счет местного хозяйства и людей. Добавить еще три Голодомора в Сталинские времена (10 млн. погибших) и Вторую мировую (13 млн. – 50% демографических потерь СССР) – такая грустная математика.

Внутренний раздор и сильные промосковские силы внутри страны – вот результат потери государственности Руси-Украины в 17-ом веке. Внутренние распри и активные действия "друзей Москвы" внутри нашей страны сейчас, снова несут Украине серьезные испытания. Неужели история ничему не научила украинцев?

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