Еще пара слов о коллизии "Михаил Жванецкий - орден от Путина".

Нам бы хотелось, чтобы Паваротти еще и прыгал в высоту.

Мысль о том, что он создан природой для чего-то другого, не кажется нам оправданием его слабых результатов в этой дисциплине. Мы требуем его выхода в сектор. Мы презираем всякие отговорки. Мы всей прогрессивной общественностью отлавливаем его - и прямо во фраке несем вываливать в дегте и перьях, громко крича о том, что Паваротти для нас закончился.

Особенно громко кричит об этом тот, кто сам ни разу не оторвался от земли.

Тот, кто пробовал отрываться, догадывается, что это дело требует особого дара. Такого же божьего, самоценного и уникального, как неповторимый голос…

Сергей Юрский, совмещавший в себе актерскую гениальность и дар гражданина, - великолепное, почти уникальное исключение. Это не то, чего можно требовать от человека всем трудовым коллективом! И давайте заканчивать это профсоюзное собрание.

Михаил Михайлович Жванецкий полвека расширял наши легкие воздухом свободы и продолжает это делать. Ему без малого 85 лет. Он – национальный гений и часть нашего национального сознания. Именно он, а не мудацкая "скрепа", вынутая из головы Мединского, - наш общий знаменатель, подлинный распознаватель "свой-чужой" для людей русской культуры.

- Нормально, Григорий?

Те, кто знают отзыв на этот пароль, – свои! С ними можно разговаривать, искать дальнейшие точки сближения… В том числе, по вопросу о гражданских доблестях.

Гражданская доблесть – вещь хорошая и правильная. Ее никогда не бывает много, потому что это (см. выше) – разновидность божьего дара, редкого по определению.

Очень хорошо, что мы понимаем ценность этого дара. То есть, как сказано сами знаете кем, "общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать".

Жванецкими бросаться – пробросаемся.

"Тщательнее надо".

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