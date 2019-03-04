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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
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Жванецкими бросаться – пробросаемся

55.1т

Еще пара слов о коллизии "Михаил Жванецкий - орден от Путина".

Нам бы хотелось, чтобы Паваротти еще и прыгал в высоту.

Мысль о том, что он создан природой для чего-то другого, не кажется нам оправданием его слабых результатов в этой дисциплине. Мы требуем его выхода в сектор. Мы презираем всякие отговорки. Мы всей прогрессивной общественностью отлавливаем его - и прямо во фраке несем вываливать в дегте и перьях, громко крича о том, что Паваротти для нас закончился.

Новости
Был Михал Михалыч Жванецкий. Великий. И нету его больше

Особенно громко кричит об этом тот, кто сам ни разу не оторвался от земли.

Тот, кто пробовал отрываться, догадывается, что это дело требует особого дара. Такого же божьего, самоценного и уникального, как неповторимый голос…

Сергей Юрский, совмещавший в себе актерскую гениальность и дар гражданина, - великолепное, почти уникальное исключение. Это не то, чего можно требовать от человека всем трудовым коллективом! И давайте заканчивать это профсоюзное собрание.

Михаил Михайлович Жванецкий полвека расширял наши легкие воздухом свободы и продолжает это делать. Ему без малого 85 лет. Он – национальный гений и часть нашего национального сознания. Именно он, а не мудацкая "скрепа", вынутая из головы Мединского, - наш общий знаменатель, подлинный распознаватель "свой-чужой" для людей русской культуры.

- Нормально, Григорий?

Те, кто знают отзыв на этот пароль, – свои! С ними можно разговаривать, искать дальнейшие точки сближения… В том числе, по вопросу о гражданских доблестях.

Новости
"Мне дали – я принял": Жванецкий оправдался за орден Путина

Гражданская доблесть – вещь хорошая и правильная. Ее никогда не бывает много, потому что это (см. выше) – разновидность божьего дара, редкого по определению.

Очень хорошо, что мы понимаем ценность этого дара. То есть, как сказано сами знаете кем, "общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать".

Жванецкими бросаться – пробросаемся.

"Тщательнее надо".

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Автор
Виктор ШендеровичВиктор Шендерович
Персона
Михаил Жванецкий
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктора Шендеровича
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Вольфрамов Бартоломей
Вольфрамов Бартоломей
У россиян есть кацапы, у украинцев хохлы, у евреев - жиды, а ещё в каждой нации есть свой шендерович, существо с антропоморфным мышлением, с претензией на правоту в последней инстанции.
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Alexander Iliashchuk
Alexander Iliashchuk
Вот к сожалению история с награждением как выглядит - так и пахнет. Вот Гитлер наградил бы Пушкина, а у него концерты в Москве через месяц. Ну просто он дал - я взял. Не, ну смешно, правда?!
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Вольфрамов Бартоломей
Вольфрамов Бартоломей
Шендеровича, в базу "Миротворца"
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