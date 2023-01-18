''Страшный дым и зарево, начали детей выносить'': очевидица трагедии в Броварах рассказала о первых минутах после авиакатастрофы. Видео

Жительница Броваров Светлана рассказала о первых минутах трагедии, где утром 18 января рухнул служебный вертолет Министерства внутренних дел. В этот момент она шла на работу и услышала сильный гул.

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Свидетельства женщины опубликовал Telegram-канал Мы Украина. В какой-то момент очевидица даже не поняла, что происходит (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я шла по дороге и услышала, что что-то летит. Увидела зарево. И другие люди начали кричать: "Где-то упало, где-то упало", – рассказала она.

Затем она вышла из-за угла здания, где открывался вид на детский сад. Там женщина увидела сильное зарево, дым и как выносят малышей, пострадавших от крушения вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет, упавший в результате катастрофы у детского сада в Броварах, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета он выполнял задание.

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