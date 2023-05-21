'Сияние да Винчи': в небе над Украиной показался редкий небесный феномен. Фото

Сегодня, 21 мая, украинцы смогли увидеть редкий феномен "сияние да Винчи" или пепельное свечение Луны. Данное явление уникально – оно встречается раз в 10 лет.

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OBOZREVATEL поделился удивительными кадрами сияния да Винчи в украинском небе. Такое свечение описал в XVI Леонард да Винчи (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сияние да Винчи, или также известное как пепельное сияние на Луне, представляет собой эффект, при котором можно наблюдать не только яркую освещенную часть Луны, но и ее темную поверхность, которую подсвечивает свет, отражающийся от Земли.

Визуально это проявляется в виде яркого тонкого серпа Луны, сопровождаемого слабо освещенным остальным кругом. Такой эффект возникает из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли, который затем отражается на Луну. Этот отраженный свет проникает в темную часть Луны, создавая эффект земного сияния.

Сияние да Винчи является удивительным явлением, которое позволяет наблюдать на Луне не только ее яркую сторону, но и таинственную темную сторону, которая иначе была бы невидима. Это явление продолжает вдохновлять людей и вызывать интерес у наблюдателей, позволяя им наслаждаться красотой и загадочностью космоса.

Сияние да Винчи, также известное как "пепельное свечение" или "старая Луна в объятиях новой", было описано Леонардо да Винчи в XVI веке. Этот эффект наблюдается, когда темная сторона Луны слабо подсвечивается светом, отражающимся от Земли.

Леонардо да Винчи предположил, что это свечение возникает благодаря свету, отраженному от поверхности земных океанов. Он считал, что этот отраженный свет достигает Луны и создает фантомное изображение на ее темной стороне.

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