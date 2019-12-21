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21 декабря • обновлено в 16:53
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"Ты – мужчина нашей мечты!" Кароль спела для Зеленского на корпоративе. Эксклюзивное видео

1.1т
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Украинская поп-дива Тина Кароль выступила на корпоративе депутатов из партии "Слуга народа", где спела для президента Владимира Зеленского.

Соответствующее эксклюзивное видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик с корпоратива, проскролльте до конца страницы).

Кароль спела для Зеленского на корпоративе

Кароль спела для Зеленского на корпоративе

Позади певицы висел большой экран, на котором показывали гостей праздника. Кароль увидела, как камеру направили прямо на Зеленского, потому она повернулась к его изображению и спела: "Ты – мужчина нашей мечты".

Кароль спела для Зеленского

Кароль спела для Зеленского

Кадр из видео

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Президент не мог сдержать эмоций от радости и расплылся в улыбке. Пока певица исполняла композицию, он оживленно о чем-то говорил с собеседником.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фракция партии "Слуга народа" потратит на новогодний корпоратив порядка 1 млн грн, о чем заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко. Позже появились информация о ценах на блюда.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Тина Кароль Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа шоу-бизнес музыка
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Иванович Василий
Иванович Василий
Не вижу ничего плохого, хоть и не сторонник Зе. Обычный корпоративчик, смысл так придираться? Я не в курсе, можно ли эти корпоративчики использовать на финансы партий, но если вдруг можно - тем более тогда не вижу повода придираться и обсуждать.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
никогда еще у украинцев не было столько слуг...
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