"Ты – мужчина нашей мечты!" Кароль спела для Зеленского на корпоративе. Эксклюзивное видео

Украинская поп-дива Тина Кароль выступила на корпоративе депутатов из партии "Слуга народа", где спела для президента Владимира Зеленского.

Соответствующее эксклюзивное видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик с корпоратива, проскролльте до конца страницы).

Кароль спела для Зеленского на корпоративе

Позади певицы висел большой экран, на котором показывали гостей праздника. Кароль увидела, как камеру направили прямо на Зеленского, потому она повернулась к его изображению и спела: "Ты – мужчина нашей мечты".

Кароль спела для Зеленского Кадр из видео

Президент не мог сдержать эмоций от радости и расплылся в улыбке. Пока певица исполняла композицию, он оживленно о чем-то говорил с собеседником.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фракция партии "Слуга народа" потратит на новогодний корпоратив порядка 1 млн грн, о чем заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко. Позже появились информация о ценах на блюда.

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