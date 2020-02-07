Звезда сериала "Универ" смело сразилась с Дарьей Петрожицкой в битве за сексуальный образ

Российская актриса Наталья Рудова, как и украинская артистка Дарья Петрожицкая, предстала перед публикой в сексуальном образе Харли Квинн.

В своем Instagram-аккаунте звезда сериала "Универ" показала фотографию в образе, в котором подписчики моментально узнали героиню знаменитой суперзлодейки. Фотоснимок Рудовой ознаменован заметным сексуальным оттенком – актриса стоит перед камерой в костюмированном нижнем белье.

Кроме того, в роли Харли Квинн показывалась героиня проекта "Папик" Дарья Петрожицкая, на тот момент сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Заряженные". Костюм актрисе очень идет – в нем она выглядит дерзко и сексапильно.

Обе актрисы показали очень сексуальные образы – девушки обладают красотой и харизмой. Однако Петрожицкая, в отличие от Рудовой, не принимает участия в откровенных фотосессиях, тем самым сохраняя интригу.

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