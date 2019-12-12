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12 декабря • обновлено в 15:46
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Звезда "Квартал 95" мощно спародировал "слугу народа" в Раде: видео

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Украинский комик Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию "95 Квартал", спародировал народного депутата.

Так, на своем канале в YouTube комик опубликовал видео, на котором показал пародию на депутата от "Слуги Народа" Никиту Потураева.

Юрий Великий

Юрий Великий

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"В предвыборке обгонял Путина?" Сеть высмеяла запрет "Слуги народа" с Зеленским на росТВ

"Депутат от "Слуги Народа" Никита Потураев, известный широкой аудитории своим пламенным криком за трибуной Верховной Рады во время принятия Закона о рынке земли, как-то поздно вечером, после тяжелого рабочего дня, решил рассказать внуку сказку перед сном...", написал Великий.

Юрий Великий

Юрий Великий

кадр из видео

В ролике комик в образе Потураева высмеивает украинских нардепов, которые оттягивают принятие закона о земле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла секрет о том, почему в президентской партии "Слуга народа" в последнее время случается так много скандалов.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Юрий Великий Никита Потураев
Место
Украина
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