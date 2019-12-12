Звезда "Квартал 95" мощно спародировал "слугу народа" в Раде: видео

Украинский комик Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию "95 Квартал", спародировал народного депутата.

Так, на своем канале в YouTube комик опубликовал видео, на котором показал пародию на депутата от "Слуги Народа" Никиту Потураева.

Юрий Великий Инстаграм

"Депутат от "Слуги Народа" Никита Потураев, известный широкой аудитории своим пламенным криком за трибуной Верховной Рады во время принятия Закона о рынке земли, как-то поздно вечером, после тяжелого рабочего дня, решил рассказать внуку сказку перед сном...", – написал Великий.

Юрий Великий кадр из видео

В ролике комик в образе Потураева высмеивает украинских нардепов, которые оттягивают принятие закона о земле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла секрет о том, почему в президентской партии "Слуга народа" в последнее время случается так много скандалов.

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