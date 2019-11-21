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21 ноября • обновлено в 18:13
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Звезда Голливуда засветилась на публике в соблазнительном топе от украинского дизайнера

1.1т
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Известная американская певица Гвен Стефани выступила на шоу The Voice в Лос-Анджелесе в блестящем топе от украинского дизайнера FROLOV.

Свой образ звезда дополнила камуфляжными штанами и золотистимы ботинками с меховыми вставками. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте дизайнера.

Гвен Стефани

Гвен Стефани

Фото: instagram/gwenstefani

Гвен Стефани в топе от украинского дизайнера

Гвен Стефани в топе от украинского дизайнера

Фото: instagram/frolovheart

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"Гвен Стефани в бра от FROLOV. Мы очень рады одевать нашу музу", — подписали публикацию.

Гвен Стефане в бра от Frolov

Гвен Стефане в бра от Frolov

Фото: NBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная британская певица Дуа Липа появилась на публике в наряде от украинского дизайнера. Так, артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort-2019 Натальи Зинько.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Гвен Стефани
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