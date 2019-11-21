Звезда Голливуда засветилась на публике в соблазнительном топе от украинского дизайнера

Известная американская певица Гвен Стефани выступила на шоу The Voice в Лос-Анджелесе в блестящем топе от украинского дизайнера FROLOV.
Свой образ звезда дополнила камуфляжными штанами и золотистимы ботинками с меховыми вставками. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте дизайнера.
Гвен Стефани
Фото: instagram/gwenstefani
Гвен Стефани в топе от украинского дизайнера
Фото: instagram/frolovheart
"Гвен Стефани в бра от FROLOV. Мы очень рады одевать нашу музу", — подписали публикацию.
Гвен Стефане в бра от Frolov
Фото: NBC
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная британская певица Дуа Липа появилась на публике в наряде от украинского дизайнера. Так, артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort-2019 Натальи Зинько.
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