Заворотнюк встречалась с Януковичем: интересный факт

Актриса Анастасия Заворотнюк и политик Виктор Янукович пересекались.

Дело было в 2010 году во время международного автопробега "Санкт-Петербург — Киев".

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Его тогда проводила компания "Газпром", которая, кстати, недавно выразила готовность заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Автопробег был приурочен к столетнему юбилею проведения первого международного пробега на приз императора Николая II.

Заворотнюк тогда участвовала в пробеге с российской стороны.

сайт Кремля

сайт Газпрома

И Янукович, будучи президентом Украины, встретил тогда участников пробега в Украине, когда они пересекли границу. Тогда Янукович и тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев проехали за рулём автомобилей "Победа" от точки старта этапа, которая находится в 26 километрах от российско-украинской границы, до финиша в украинском городе Глухов Сумской области более 60 километров.

Дмитрий Медведев и Виктор Янукович сайт Кремля

Экипаж с Заворотнюк то соревнование не выиграл.

сайт Газпрома

Победителем автопробега стала съемочная группа телекомпании "НТВ": корреспондент Егор Колыванов, оператор Никита Чалых и инженер видеомонтажа Алексей Гайдамакин.

Второе место занял украинский экипаж: певец Виктор Павлик и директор артиста Игорь Атаманчук.

сайт Газпрома

Третье место досталось экипажу московских блогеров: Александру Попову (Russos) и Дмитрию Якимцеву.

Известной Заворотнюк стала благодаря сериалу "Моя прекрасная няня", где сыграла Викторию Владимировну Прутковскую. Сериал выходил в 2004 — 2009 гг.

Кстати, его одним из режиссёров был Алексей Кирющенко, который также снял "Слугу народа" с Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, Заворотнюк тяжело больна – по неподтверждённой информации у нее рак мозга.

Янукович в 2014 году сбежал в Россию.

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