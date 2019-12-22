Заворотнюк встречалась с Януковичем: интересный факт

Актриса Анастасия Заворотнюк и политик Виктор Янукович пересекались.
Дело было в 2010 году во время международного автопробега "Санкт-Петербург — Киев".
Его тогда проводила компания "Газпром", которая, кстати, недавно выразила готовность заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Автопробег был приурочен к столетнему юбилею проведения первого международного пробега на приз императора Николая II.
Заворотнюк тогда участвовала в пробеге с российской стороны.
сайт Кремля
сайт Газпрома
И Янукович, будучи президентом Украины, встретил тогда участников пробега в Украине, когда они пересекли границу. Тогда Янукович и тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев проехали за рулём автомобилей "Победа" от точки старта этапа, которая находится в 26 километрах от российско-украинской границы, до финиша в украинском городе Глухов Сумской области более 60 километров.
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович
сайт Кремля
Экипаж с Заворотнюк то соревнование не выиграл.
сайт Газпрома
Победителем автопробега стала съемочная группа телекомпании "НТВ": корреспондент Егор Колыванов, оператор Никита Чалых и инженер видеомонтажа Алексей Гайдамакин.
Второе место занял украинский экипаж: певец Виктор Павлик и директор артиста Игорь Атаманчук.
сайт Газпрома
Третье место досталось экипажу московских блогеров: Александру Попову (Russos) и Дмитрию Якимцеву.
Известной Заворотнюк стала благодаря сериалу "Моя прекрасная няня", где сыграла Викторию Владимировну Прутковскую. Сериал выходил в 2004 — 2009 гг.
Кстати, его одним из режиссёров был Алексей Кирющенко, который также снял "Слугу народа" с Владимиром Зеленским.
Как сообщал OBOZREVATEL, Заворотнюк тяжело больна – по неподтверждённой информации у нее рак мозга.
Янукович в 2014 году сбежал в Россию.
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