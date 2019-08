Заставили гордиться страну! Европа вспомнила самые яркие украинские таланты, видео

Украинские звезды, спортсмены, ученые и молодые таланты вызывали гордость всей страны своими достижениями за годы Независимости.

Пресс-служба Евровидения и Миссии ОБСЕ и ООН в Вене предоставили показательные видео ко Дню Независимости страны с победителями, которые достойно представляли Украину (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

Самыми яркими представительницами на Евровидении от нашей страны за последние годы были Мика Ньютон в 2011 году с песней "Angel", Злата Огневич в 2013 году с песней "Gravity", Джамала в 2016 году – "1944".

Также гордостью Украины была Руслана в 2004 с композицией "Wild Dances", а группа Kazka стала настоящим прорывом 2018 года с песней "Плакала".

To celebrate the Independence Day of Ukraine, here are their top 3 #Eurovision performances from the past 10 years!🇺🇦 Z Dnem Nezalezhnosti!🥳 #ДеньНезалежності #Ukraine pic.twitter.com/ACmhPpwH8e

Несомненным успехом в кинематографе отметились украинская комедия "Безумная свадьба" и "Гуцулка Ксения".

Ученый-математик Марина Вязовская свершила прорыв в 2019 году. Она решила математическое уравнение, которое объясняет, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкиваются друг от друга.

Еще одним прорывом стал Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев, получил золото на "Олимпиаде гениев" в США.

Украинка Ксения Симонова победила в первом сезоне шоу "Україна має талант" и заняла третье место на американском шоу талантов America’s Got Talent ("Америка имеет талант").

Александр Усик в 2018 году был признан лучшим профессиональным боксером по версии телеканала ESPN, авторитетных спортивных журналов Sports Illustrated и The Ring, Ассоциации журналистов Америки BWAA.

А 13-летний украинец Алексей Середа завоевал "золото" континентального первенства по прыжкам в воду, став самым молодым чемпионом Европы в истории.

#ThisDay Ukraine celebrates the 28th Anniversary of Independence. We are proud of our accomplishments but our highest value is our people.#UAIndependenceDay2019#ExploreUkraine#ChangingUkraineTogether pic.twitter.com/a4R7rf152Z