Запер в "золотой клетке": украинская гимнастка рассказала о разводе с беглым нардепом Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, участница нового сезона шоу "Танці з зірками", сравнила свой брак с беглым народным депутатом Александром Онищенко с "золотой клеткой".
Развод с одиозным политиком она прокомментировала в эфире 1+1 перед первым выступлением на телешоу (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
"Мне обидно, что пресса связывает меня с миллиардером Онищенко. Я всего достигла сама. Я считаю, неуместным связывать...
Александр – отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готова сидеть дома, гладить, готовить. Я благодарна проекту, который помог мне начать жизнь с чистого листа", – сказала женщина.
Анна Ризатдинова и Александр Онищенко
Коллаж
После этого Ризатдинова в паре с Александром Прохоровым исполнила страстный пасадобль и получила наивысший балл от судей.
Напомним, Ризатдинова подтвердила развод в конце августа. Она также рассказала о сыне от Онищенко.
Александр Онищенко и Анна Ризатдинова
Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова собиралась идти на выборы в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако за несколько недель до голосования руководство партии заявило о снятии ее кандидатуры.
Ризатдинова на шоу "Танці з зірками"
instagram.com/tanci1plus1
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