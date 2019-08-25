Запер в "золотой клетке": украинская гимнастка рассказала о разводе с беглым нардепом Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, участница нового сезона шоу "Танці з зірками", сравнила свой брак с беглым народным депутатом Александром Онищенко с "золотой клеткой".

Развод с одиозным политиком она прокомментировала в эфире 1+1 перед первым выступлением на телешоу (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Мне обидно, что пресса связывает меня с миллиардером Онищенко. Я всего достигла сама. Я считаю, неуместным связывать...

Александр – отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готова сидеть дома, гладить, готовить. Я благодарна проекту, который помог мне начать жизнь с чистого листа", – сказала женщина.

Анна Ризатдинова и Александр Онищенко Коллаж

После этого Ризатдинова в паре с Александром Прохоровым исполнила страстный пасадобль и получила наивысший балл от судей.

Напомним, Ризатдинова подтвердила развод в конце августа. Она также рассказала о сыне от Онищенко.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова Instagram

Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова собиралась идти на выборы в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако за несколько недель до голосования руководство партии заявило о снятии ее кандидатуры.

Ризатдинова на шоу "Танці з зірками" instagram.com/tanci1plus1

Читайте на OBOZREVATEL все подробности о первом выпуске шоу "Танці з зірками", а также о том, что сказали судьи о выступлениях всех участников.

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