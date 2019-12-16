Внебрачная дочь Пугачевой? РосСМИ выдали "сенсацию" о Лободе

Украинская певица Светлана Лобода является внебрачной дочерью Аллы Пугачевой.

К такому выводу пришло издание VladTime, которое опубликовало доказательства родственных отношений между артистками.

Алла Пугачева и Светлана Лобода Инстаграм

Так, как пишет СМИ, в год рождения Лободы (1982) Пугачева как раз находилась в Киеве в рамках тура по Украины. Предпологаемым биологическим отцом Светланы называют руководителя ВИА "РИТМ" Александра Авилова, с которым Примадонна гастролировала. Более того, Алле и Александру в то время приписывали роман. В 1982 году Авилов был осужден.

Алла Пугачева и Светлана Лобода Апостроф

Также, отмечается, что в 1982 году Пугачева заметно набрала в весе. На тот период певица была не замужем, поэтому рождение ребенка без официального супруга, в советское время считалось позором.

Алла Пугачева и Светлана Лобода Газета.РУ

Как пишет издание, после того, как Авилов попал в тюрьму, Пугачева могла испугаться за свою репутацию и отказаться от Лободы, оставив ее в роддоме.

Более того, сообщается, что на своих родителей Светлана совершенно не похожа, а вот с Примадонной у нее явное сходство – вырез глаз, нос, форма лица, улыбка и даже голос.

Алла Пугачева и Светлана Лобода

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети обратили внимание на внешность дочери Анастасии Стоцкой. Двухлетняя девочка очень похожа на Филиппа Киркорова, с которым певице когда-то приписывали роман.

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