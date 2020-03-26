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26 марта • обновлено в 13:26
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Винника обвинили в воровстве образа: звезда 90-х ошарашил признанием

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Украинского певца Олега Винника обвинили в том, что его образ был украден у звезды 90-х Лери Винна.

Артист в интервью "ЖВЛ" заявил, что общался с людьми, которые "создавали" Винника и они подтвердили ему это (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Винника обвинили в воровстве образа: звезда 90-х ошарашил признанием

"Ну, ничего страшного, что Винника слизали полностью с меня? Даже не скрывая этого. Я это знаю, я общался с людьми, которые все это делали. Они говорят: "Ну а что, тебе жалко? Ты же ничего не делаешь". Ну а ничего страшного, что костюмчик, манеры - это я, только образца, грубо говоря, 1998 - 2000-х годов", - сказал Лери Винн.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Александр Пономарев представил свое видение хита "Вовчиця" Олега Винника.

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Автор
Мария Дидык
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