В Украине погибла известная балерина: как она выглядела

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

ДТП случилось ночью, 10 августа. Исакова скончалась в больнице от многочисленных травм, полученных в результате аварии. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как она выглядела.

facebook.com/sveta.isakova.1

Светлана Исакова была одной из ведущих балерин ХНАТОБа. На момент смерти девушке был 31 год. Она участвовала как в классических, так и в современных спектаклях театра.

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

Перед смертью артистка отдыхала в Италии. На своей странице в Facebook она делилась фото и видео с отпуска.

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 1 августа, вследствие ДТП погиб известный украинский диджей Александр Лысогор (DMC Gabber). Авария произошла на проспекте Победы в Святошинском районе.

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