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Умиравший Алибасов вышел из комы: появились первые фото

5.6тЧитать материал на украинском

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, вышел из состояния медикаментозного сна.

Так, об этом Telegram-каналу "360tv.ru" сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время отец придет в себя", — рассказал он.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Фото: politeka.net

Бари Алибасов и его сын

Бари Алибасов и его сын

Фото: Lshot

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Также по словам Алибасова-младшего, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к смерти.

"Сказать, что этого риска "нет", можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего его лечения", — подытожил сын продюсера.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Фото: Lshot

Бари Алибасов и его сын

Бари Алибасов и его сын

Фото: 360tv.ru

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Бред какой-то, ещё не видела людей только в этот же день вышедших с комы при таком здравии и радости, при этом дед даже не помнит, кто он такой
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