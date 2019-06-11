Умиравший Алибасов вышел из комы: появились первые фото

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, вышел из состояния медикаментозного сна.
Так, об этом Telegram-каналу "360tv.ru" сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.
"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время отец придет в себя", — рассказал он.
Бари Алибасов
Фото: politeka.net
Бари Алибасов и его сын
Фото: Lshot
Также по словам Алибасова-младшего, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к смерти.
"Сказать, что этого риска "нет", можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего его лечения", — подытожил сын продюсера.
Бари Алибасов
Фото: Lshot
Бари Алибасов и его сын
Фото: 360tv.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
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