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"Ух, какая!" Кароль в белье взбудоражила сеть постельным фото

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Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников откровенным снимком.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала фото, на котором позирует в нижнем белье на кровати, продемонстрировав роскошную фигуру.

Таким образом она обратила внимание поклонников на выход нового сингла "Вабити" на Аpplemusic. Фанаты Кароль остались в восторге от нового снимка звезды.

Тина Кароль в белье на кровати

Тина Кароль в белье на кровати

instagram /tina_karol

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"Бусинка", "Самая-самая", "Ух, какая", "Как я ждала эту фотку", "Тиночка, как всегда шикарная", "Супер", "Тина – ты лучшая", "Классная", – восхитились пользователи.

Тина Кароль в новом клипе

Тина Кароль в новом клипе

instagram /tina_karol

Кароль в кровати

Кароль в кровати

instagram /tina_karol

"Ух, какая!" Кароль в белье взбудоражила сеть постельным фото
"Ух, какая!" Кароль в белье взбудоражила сеть постельным фото
"Ух, какая!" Кароль в белье взбудоражила сеть постельным фото
"Ух, какая!" Кароль в белье взбудоражила сеть постельным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором позировала в купальнике.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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