"Ух, какая!" Кароль в белье взбудоражила сеть постельным фото

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников откровенным снимком.
На своей странице в Instagram звезда обнародовала фото, на котором позирует в нижнем белье на кровати, продемонстрировав роскошную фигуру.
Таким образом она обратила внимание поклонников на выход нового сингла "Вабити" на Аpplemusic. Фанаты Кароль остались в восторге от нового снимка звезды.
Тина Кароль в белье на кровати
instagram /tina_karol
"Бусинка", "Самая-самая", "Ух, какая", "Как я ждала эту фотку", "Тиночка, как всегда шикарная", "Супер", "Тина – ты лучшая", "Классная", – восхитились пользователи.
Тина Кароль в новом клипе
instagram /tina_karol
Кароль в кровати
instagram /tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором позировала в купальнике.
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