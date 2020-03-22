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22 марта • обновлено в 22:38
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Уборщица восхитила исполнением хита Бумбокс на "Голосі Країни"

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В воскресенье, 23 марта, на канале "1+1" прошел одиннадцатый выпуск шоу "Голос країни-10". Ася Хорошун, которая до проекта работала уборщицей в цирке, произвела настоящий фурор своим исполнением песни группы Бумбокс.

Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Это невероятно!" Уборщица восхитила исполнением хита Бумбокс на "Голосі Країни"

В результате Хорошун покинула проект, поскольку другие исполнители из команды Монатика "подвинули" ее на креслах.

"Умничка, очень хорошо исполнила", "Очень красиво спела и жесты красивые и мимика", "Это невероятно!", "Вот это артист с большой буквы. Так песню чувствовать и передать каждое слово, этопросто невероятно, завораживающе", - пишут в сети.

"Это невероятно!" Уборщица восхитила исполнением хита Бумбокс на "Голосі Країни"
"Это невероятно!" Уборщица восхитила исполнением хита Бумбокс на "Голосі Країни"
"Это невероятно!" Уборщица восхитила исполнением хита Бумбокс на "Голосі Країни"

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

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Автор
Мария Дидык
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