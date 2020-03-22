"Это невероятно!" Уборщица восхитила исполнением хита Бумбокс на "Голосі Країни"

В воскресенье, 23 марта, на канале "1+1" прошел одиннадцатый выпуск шоу "Голос країни-10". Ася Хорошун, которая до проекта работала уборщицей в цирке, произвела настоящий фурор своим исполнением песни группы Бумбокс.

Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В результате Хорошун покинула проект, поскольку другие исполнители из команды Монатика "подвинули" ее на креслах.

"Умничка, очень хорошо исполнила", "Очень красиво спела и жесты красивые и мимика", "Это невероятно!", "Вот это артист с большой буквы. Так песню чувствовать и передать каждое слово, этопросто невероятно, завораживающе", - пишут в сети.

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