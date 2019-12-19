У семьи Заворотнюк появились серьезные проблемы

За родственниками российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, охотятся судебные приставы.
По данным издания "Телепрограмма", семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" накопила внушительные долги, по которым теперь соответствующие органы требуют оплаты.
В частности, утверждается, что у 76-летней мамы Заворотнюк Валентины Борисовны задолженность за квартиру составила 45713 рублей (около 17 тыс. грн). Платежи перестали поступать в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о болезни Анастасии.
Теперь женщина в обязательном порядке должна вернуть сумму. Соответствующее решение суд принял еще в 2018 году, но мама актрисы так и не заплатила.
Анастасия Заворотнюк с семьей
ladystory
Речь идет о квартире на улице Улофа Пальме в Москве. Как известно, эта недвижимость ранее принадлежала Анастасии, но последние пять владельцем является Валентина.
Анастасия Заворотнюк
Рамблер
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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