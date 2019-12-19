У семьи Заворотнюк появились серьезные проблемы

За родственниками российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, охотятся судебные приставы.

По данным издания "Телепрограмма", семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" накопила внушительные долги, по которым теперь соответствующие органы требуют оплаты.

В частности, утверждается, что у 76-летней мамы Заворотнюк Валентины Борисовны задолженность за квартиру составила 45713 рублей (около 17 тыс. грн). Платежи перестали поступать в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о болезни Анастасии.

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Теперь женщина в обязательном порядке должна вернуть сумму. Соответствующее решение суд принял еще в 2018 году, но мама актрисы так и не заплатила.

Анастасия Заворотнюк с семьей ladystory

Речь идет о квартире на улице Улофа Пальме в Москве. Как известно, эта недвижимость ранее принадлежала Анастасии, но последние пять владельцем является Валентина.

Анастасия Заворотнюк Рамблер

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