У Елены Зеленской день рождения: как выглядит отец первой леди и чем он занимается в Раде

Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 42 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, кто отец Зеленской, о котором в последнее время пишет пресса, и чем он занимается на должности помощника народного депутата в Верховной Раде.

Елена Зеленская Укрфото

В декабре 2019 года стало известно, что отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником на общественных началах у народного депутата и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

Так, Владимир Кияшко помогает в вопросах промышленной экологии депутату Олегу Бондаренко, который, по данным расследования "Наші гроші", под видом сохранения лесов протянул через Раду вырубку Карпат.

Народный депутат Олег Бондаренко фото: chesno.org

Сам Бондаренко так прокомментировал работу на него тестя президента: "Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем ", – сказал он "ЧЕСНО".

По словам депутата, Владимир Кияшко хотя и не профессиональный эколог, но специализируется на теме промышленных отходов. С ним они познакомились уже после парламентских выборов: якобы Владимир Кияшко тогда подошел к Бондаренко вместе с другими помощниками и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта.

Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко, по словам Бондаренко, работает над важной темой – лишением Украины промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отходов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других предприятиях, и технологией переработки таких отходов в дорожное покрытие.

Отец Елены Зеленской на сайте Киевского института железнодорожного транспорта

"Его наработки будут представлены в виде методики для дальнейшего использования, в том числе и для госпредприятия "Укравтодор", – пообещал народный депутат.

Известно, что отец первой леди Украины Владимир Тимофеевич Кияшко в 1977 году окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "жилое строительство".

На данный момент отец Елены Зеленской является кандидатом технических наук, доцентом кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, он преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте".

Елена Зеленская фото: Comments.UA

По данным системы YouControl, Владимир Кияшко ранее был руководителем ООО "Криворіжмонолітбуд" и ООО "Техноімпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

В Базе патентов Украины Кияшко Владимир Тимофеевич значится автором нескольких строительных конструкций.

Елена Зеленская фото: Офис президента

Отметим, именно по настоянию родителей Елена Зеленская получила профессию архитектора, окончив строительный факультет Криворожского университета с красным дипломом и степенью магистра. По специальности она, как известно, не работала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем: "Могу поругать, никто не запрещал".

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