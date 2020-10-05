Тина Кароль поразила сеть платьем с откровенными вырезами. Фото

Украинская певица Тина Кароль появилась в шестом эфире шоу "Танці з зірками" в желтом атласном платье с откровенными вырезами. Образ знаменитости поразил сеть.

Так, под платье артистка подобрала блестящие босоножки на высоком каблуке, а также – массивные серьги. Соответствующие снимки опубликованы на личной странице Кароль в Instagram (фото смотрите ниже).

Отметим, что звезда появилась на шоу в платье от украинского дизайнера Olya Mak, стоимость которого составляет 10 тысяч гривен. В сети поклонники уже назвали этот образ самым лучшим за шесть выпусков четвертого сезона танцевального проекта.

"Бесконечно готова смотреть на счастливую Тину", "Наш лучик солнца", "Невероятная красавица", "Космически обольстительная", "Как красиво, изящно", – написали в комментариях.

Тина Кароль поразила сеть откровенным образом на шоу "Танцы со звездами": смотреть другие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, призналась, что готова к новым отношениям. Она также рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце.