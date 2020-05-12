Российский стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева раскритиковала модный наряд жены российского юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

В частности, в комментарии изданию Teleprogramma.pro стилист высказалась относительно нового фото Брухуновой, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

На фотографии Татьяна позирует в платье-халате с оторочкой в виде перьев. Свой образ жена Петросяна дополнила солнцезащитными очками и шляпкой-таблеткой.

Впрочем, по мнению стилиста, в таком наряде Брухунова выглядит нелепо:

"Образ модный, яркий с элементами гламура за счет перьев, однако есть одно но! Из-за которого наряд не вяжется с хозяйкой. Персональный стиль Татьяны далек от драмы, и подобные взрослые аутфиты смотрятся немного нелепо, как на девочке, которая надела мамины вещи, чтобы казаться старше. Не спасают даже очки. При этом нашу героиню можно похвалить за туфельки с ремешком, которые, кстати, в тренде. И шляпку в ретростиле в виде таблетки. Но данный головной убор из другой стилистики, более классической. Образ не ее, да и не сложился. Платье-халат и аксессуары из разных историй".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик появился на свет в одном из медицинских центров Дубая.

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