Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Стало известно о смерти актера сериала "Каменская"

2.7т Читать материал на украинском

Белорусский актер, звезда сериала "Каменская" Августин Милованов скончался в возрасте 82 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минского Национального академического театра имени Янки Купалы.

Кадр из сериала "Каменская-2"

Кадр из сериала "Каменская-2"

kino-teatr.ru

Новости
"Совершала ошибки": у Зеленского вступились за перебежчицу Лорак

"19 июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, учитель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов", - говорится в сообщении.

"Государственная граница" (1980-1988)

"Государственная граница" (1980-1988)

kino-teatr.ru

Августин Милованов родился в 1937 году в Сталинграде. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в театрах Волгограда и Витебска, затем - ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы.

Стало известно о смерти актера сериала "Каменская"

kino-teatr.ru

За свою жизнь актер снялся в таких популярных фильмах и сериалах, как "Руины стреляют", "Вся королевская рать", "Зимородок", "Бронзовая птица" (художник-анархист Кондратий), "Государственная граница" (Менжинский), "Люди на болоте", "Записки юного врача", "Каменская".

В 2012 году Милованов перенес микроинсульт и покинул сцену

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе умер известный 29-летний ведущий из Днепра Евгений Щербаков. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel