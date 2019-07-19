Стало известно о смерти актера сериала "Каменская"

Белорусский актер, звезда сериала "Каменская" Августин Милованов скончался в возрасте 82 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минского Национального академического театра имени Янки Купалы.

Кадр из сериала "Каменская-2" kino-teatr.ru

"19 июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, учитель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов", - говорится в сообщении.

"Государственная граница" (1980-1988) kino-teatr.ru

Августин Милованов родился в 1937 году в Сталинграде. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в театрах Волгограда и Витебска, затем - ведущий актер Национального академического театра имени Янки Купалы.

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За свою жизнь актер снялся в таких популярных фильмах и сериалах, как "Руины стреляют", "Вся королевская рать", "Зимородок", "Бронзовая птица" (художник-анархист Кондратий), "Государственная граница" (Менжинский), "Люди на болоте", "Записки юного врача", "Каменская".

В 2012 году Милованов перенес микроинсульт и покинул сцену

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе умер известный 29-летний ведущий из Днепра Евгений Щербаков. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть.

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