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19 сентября • обновлено в 13:32
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Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась

1.1т Читать материал на украинском

Российская ведущая и журналистка Ксения Собчак посещала Киев, чтобы взять интервью у журналиста Евгения Киселева, который с 2008 года постоянно проживает в столице Украины.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале ведущей "Осторожно Собчак".

Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась
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Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась
Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась
Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась
Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась

Отметим, что поклонники шоу заявили, что интервью с Киселевым было очень скучным и журналистке не удалось "раскрыть" героя.

"Жаль что не показали немного Киев. Передача бы сразу интересные стала. Такие красивые места, даже как только вышли отеля", "Ксюша, без обид, но это ваше худшее интервью", "Кажется Ксения Собчак разучилась задавать вопросы и внимательно выслушивать ответы", - пишут в сети.

Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась
Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась
Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась
Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, Собчак приезжала в Киев в январе. Она провела в столице несколько дней, чтобы, по ее словам, провести время с подругой.

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Персона
Ксения Собчак
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филипп филипыч
филипп филипыч
как это вдруг умудрились кандидата в президенты рф впустить в страну? майдановцы разве это правильно?
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