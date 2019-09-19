Собчак выложила видео из Киева: с кем она встречалась

Российская ведущая и журналистка Ксения Собчак посещала Киев, чтобы взять интервью у журналиста Евгения Киселева, который с 2008 года постоянно проживает в столице Украины.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале ведущей "Осторожно Собчак".

Отметим, что поклонники шоу заявили, что интервью с Киселевым было очень скучным и журналистке не удалось "раскрыть" героя.

"Жаль что не показали немного Киев. Передача бы сразу интересные стала. Такие красивые места, даже как только вышли отеля", "Ксюша, без обид, но это ваше худшее интервью", "Кажется Ксения Собчак разучилась задавать вопросы и внимательно выслушивать ответы", - пишут в сети.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, Собчак приезжала в Киев в январе. Она провела в столице несколько дней, чтобы, по ее словам, провести время с подругой.

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