"Нужно еще время": Повалий закончила споры вокруг концерта в Киеве новым треком

Украинская певица Таисия Повалий представила новый трек и рассказала, когда в Киеве состоится ее юбилейный концерт, из-за которого разгорелся скандал (чтобы прослушать, промотайте новость в самый низ).
Об этом она написала у себя в Instagram. По словам Повалий, ей очень хотелось верить в чудо, но в итоге планы по киевскому концерту пришлось изменить.
"Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю, вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и, благодаря этому, я иду дальше и только вперед! Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Это так важно для меня. Именно это вселило в меня веру и ежедневно придает сил!", — написала певица.
Таисия Повалий
Инстаграм @tpovaliyofficial
Впрочем, от планов по проведению концерта она не отказывается, пообещав сообщить подробности позже.
"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это только значит, что мне снова придется не стареть! Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу. До встречи немножечко позже!", — добавила певица.
Концерт Повалий
Инстаграм @tpovaliyofficial
В конце она добавила, что презентует своим слушателям новый трек. "И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!!", — написала Повалий.
Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! ⠀ Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперёд! ⠀ Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придаёт сил! ⠀ Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!😋😂 ⠀ Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу❤️ ⠀ До встречи немножечко позже!😘 ⠀ PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!! ⠀ Ссылка в шапке профиля) ☝️ #таисияповалий #1000лет #алексеймалахов
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий рассказала, что даст в Киеве концерт, посвященный ее 55-летию.
Во дворце "Украина" позже заявили, что не получали никакой информации о запланированном концерте и не являются его организатором, а реклама и реализация билетов – провокация с целью дискредитации учреждения.
Сама Повалий разозлилась, что вокруг ее имени разгорелся такой скандал в интернете. Она написала, что в Крыму не выступала, и будет судиться со всеми, кто лжет. Также она объяснила, что никогда бы не вложилась в рекламу мероприятия, если бы уже не был подписан договор о его проведении.
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