Секс-символы СССР: как выглядели самые популярные актрисы

Большинство советских актрис обладали красотой, которая была дана им природой. Они не прибегали к услугам пластических хирургов и не скрывали свои недостатки за слоями косметики. Теме не менее, миллионы девушек мечтали быть похожими на них, а миллионы мужчин считали этих женщин настоящими секс-символами.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самых красивых актрис времен СССР.
Барбара Брыльска
Родилась 29 мая 1941 года в деревне Скотники возле Лодзи (Польша). Первой заметной ролью актрисы стала Эва в фильме "Потом наступит тишина" (1966). Широкая известность пришла к Барбаре Брыльской после выхода на экраны фильма Ежи Кавалеровича "Фараон". Самой знаменитой работой актрисы стал фильм "Ирония судьбы, или С легким паром".
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Анастасия Вертинская
Родилась 19 декабря 1944 года в Москве. В кино девушка попала в возрасте 15 лет и сразу стала знаменитостью, сыграв в фильме "Алые паруса".
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Элина Быстрицкая
Актриса родилась4 апреля 1928 года в Киеве. Дебютировала в кино в 1950 году в фильме "В мирные дни".
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Зинаида Кириенко
Родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Первую роль в кино сыграла еще студенткой-первокурсницей в новелле "Надежда", поставленной ее учителем Сергеем Герасимовым.
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Людмила Чурсина
Родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде Таджикской ССР. В 1961 году Людмила Чурсина дебютировала в кино в ленте "Когда деревья были большими". Первая серьезная роль и большая работы была в "Донской повести".
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Маргарита Терехова
Родилась 25 августа 1942 года в городе Туринске Свердловской области. Ее кинодебют состоялся в картине "Здравствуй, это я!". Культовыми для нее стали фильмы "Белорусский вокзал", "Собака на сене" и "Три мушкетера".
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Светлана Светличная
Родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане. Актриса обрела популярность, благодаря исполнению роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть пять культовых вещей, которые обожали советские модницы.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал