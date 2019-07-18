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"Считаю дни": у Зеленского размечтались об "Оскаре"

1.5т Читать материал на украинском

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил о том, что хотел бы уйти из политики и снимать большое кино.

Кроме того, как пишет издание LB.ua он сообщил, что мечтает получить "Оскар".

Сергей Шефир

Сергей Шефир

theБабель

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"Да, это мечта. Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта — это "Оскар", — признался Шефир.

Шефир и Зеленский

Шефир и Зеленский

Телеканал 24

Кроме того, помощник президента отметил, что не знает, вернется ли Зеленский к актерству после завершения политической карьеры.

"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок — паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства — вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", — говорит Шефир.

Как ранее писал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" анонсировала новый проект, где будут критиковать их лидера и президента Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Сергей Шефир Владимир Зеленский
Место
Украина
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Так и Xoxляндии это не про страну, cpaный цирк!
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Raider Raider
Raider Raider
Понабирали идиотов по объявлению...
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Щодо "Оскару" навряд, але "Золоту малину" він вже заслужив...
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