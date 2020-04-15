РосСМИ рассекретили молодого любовника Успенской: как выглядит 27-летний парень

РосСМИ рассекретили нового возлюбленного 66-летней российской певицы Любови Успенской – им оказался 27-летний грузинский певец Леван Кбилашвили.

Как сообщает КП, в феврале прошлого года парень выступал на дне рождения артистки.

Любовь Успенская Instagram @uspenskayalubov_official

Тогда, на вечеринке, как пишет издание, Успенская пришла в восторг от талантливого певца из Тбилиси.

"Леван - потрясающий мальчик! Он вышел на сцену с оркестром и просто сделал этот праздник. Выступал так долго, что многим артистам даже не хватило места. А я поняла, что он –золотая рыбка, и я его больше не выпущу", – признавалась тогда артистка.

Леван Кбилашвили и Любовь Успенская Instagram @_levano_official_

Более того, сообщается, что вскоре Успенская позвала Левана в тур, где они вместе исполняли несколько песен и убедительно играли в любовь. Также молодой грузин помог пережить скандал певицы с дочкой.

Любовь Успенская и Леван Кбилашвили КП

"Именно Леван был с ней рядом в это тяжелое время. Конечно, Любовь Залмановна в потрясающей форме и даст фору молодым девчонкам, но он ни на что не претендовал. Просто окружил ее заботой, постоянно следил за ее самочувствием, за тем, чтобы она не забывала поесть. Он настоящий мужчина. И хотя у них разница в 38 лет, Успенская не могла с собой совладать – пропала, как девчонка", – рассказал знакомый артистки.

Леван Кбилашвили Instagram @_levano_official_

Леван Кбилашвили Instagram @_levano_official_

Кроме того, как поделился источник, молодой бойфренд уже переехал к Успенской в ее загородный дом.

Леван Кбилашвили Instagram @_levano_official_

Леван Кбилашвили Instagram @_levano_official_

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская призналась, что у нее появился новый мужчина, которого она ждала всю жизнь.