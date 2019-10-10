"Просто помолитесь!" Известный певец сделал заявление о Заворотнюк

Популярный российский певец Стас Михайлов потребовал от общественности прекратить все спекуляции на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и посоветовал всем молиться.

Об этом он написал на своей персональной странице в Instagram, уточнив, что для родственников звезды сериала "Моя прекрасная няня" и без того сейчас тяжелые времена.

Анастасия Заворотнюк utro.ru

"Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете. Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти", – отреагировал артист.

Он также посоветовал тем, кто хочет знать достоверную информацию о состоянии актрисы, читать новости на специальной странице в Instagram, созданной специального для того, чтобы в сети не спекулировали на болезни звезды.

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