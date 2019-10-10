"Просто помолитесь!" Известный певец сделал заявление о Заворотнюк

Популярный российский певец Стас Михайлов потребовал от общественности прекратить все спекуляции на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и посоветовал всем молиться.
Об этом он написал на своей персональной странице в Instagram, уточнив, что для родственников звезды сериала "Моя прекрасная няня" и без того сейчас тяжелые времена.
Анастасия Заворотнюк
utro.ru
"Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете. Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти", – отреагировал артист.
Он также посоветовал тем, кто хочет знать достоверную информацию о состоянии актрисы, читать новости на специальной странице в Instagram, созданной специального для того, чтобы в сети не спекулировали на болезни звезды.
Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @podderzhka_azavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк #противлживсми
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги.
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