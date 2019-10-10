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10 октября • обновлено в 21:28
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"Просто помолитесь!" Известный певец сделал заявление о Заворотнюк

15.1т Читать материал на украинском

Популярный российский певец Стас Михайлов потребовал от общественности прекратить все спекуляции на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и посоветовал всем молиться.

Об этом он написал на своей персональной странице в Instagram, уточнив, что для родственников звезды сериала "Моя прекрасная няня" и без того сейчас тяжелые времена.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

utro.ru

"Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и интернете. Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти", – отреагировал артист.

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Он также посоветовал тем, кто хочет знать достоверную информацию о состоянии актрисы, читать новости на специальной странице в Instagram, созданной специального для того, чтобы в сети не спекулировали на болезни звезды.

Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @podderzhka_azavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк #противлживсми

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

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Персоны
Анастасия Заворотнюк Стас Михайлов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес болезнь рак
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