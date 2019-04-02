Пьяная и неухоженная: популярная в РФ певица шокировала фанатов на концерте

Российская певица Марина Максимова, которая известна под псевдонимом МакSим, шокировала фанатов своим внешним видом и поведением на сольном концерте. Так, по словам очевидцев, она вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, как отмечает одна из фанаток артистки, та отказалась общаться со своими поклонниками после выступления, пишет "СтарХит".
cosmo.ru
"Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный", — говорит очевидец.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Артистка же объяснила свой внешний вид и поведение усталостью. Кроме того, она вернулась на сцену после длительного перерыва, который брала из-за проблем со здоровьем.
Неприглядный внешний вид Максим в Стерлитамаке. ______________________ В минувшую пятницу, 29 марта, Стерлитамак почтила своим присутствием популярная певица МакSим, которая выступила с концертом в одном из рестобаров города. Несмотря на недешевые билеты (цена начиналась от 950 рублей), полюбоваться на любимую звезду собралось много людей. Вот только большинство из них остались разочарованы внешним видом певицы. ⠀ -Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный, - делится впечатлениями в соцсетях поклонник (или уже бывший?) певицы. ⠀ - Действительно, была опухшая, будто месяц в запое, - констатирует Эльдана З. Правда, нашлись и те, кто поддержал любимую артистку и встал на ее защиту, заявив, что МакSим долгое время болела и вообще не выступала перед публикой. ⠀ - Друзья, я лично была на концерте и общалась с МакSим, и даже фотографировалась с ней. Она настоящая, искренняя и отработала на все 200%, пела только вживую. МакSим отлично контактировала с залом, все зрители активно подпевали ей. Исполнение было с душой. А фотографироваться со всеми не стала, потому что реально устала. Да и желающих было очень много. Учитывайте тот факт, что она год была в отпуске по состоянию здоровья, - пишет Ольга Мазина, которая присутствовала на концерте. ⠀ - Человеку уже не 18 лет, и не 25. Все-таки взрослая женщина, не худышка, сильно поправилась – ну и что тут такого? – возмущается Марина К. Также поклонники певицы отметили, что несмотря на плохое самочувствие, певица выложилась по полной перед залом - пела вживую, без "фанеры". _____________________ Источник: ufa.kp.ru 🎥 @alija201290
Как ранее писал OBOZREVATEL, муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, пародист Максим Галкин обеспокоил поклонников внешним видом. Судя по кадрам, Галкин снялся после сна. У него были взъерошенные волосы и синяки под глазами. Фанаты подумали, что у артиста — похмелье.
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