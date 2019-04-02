Пьяная и неухоженная: популярная в РФ певица шокировала фанатов на концерте

Российская певица Марина Максимова, которая известна под псевдонимом МакSим, шокировала фанатов своим внешним видом и поведением на сольном концерте. Так, по словам очевидцев, она вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, как отмечает одна из фанаток артистки, та отказалась общаться со своими поклонниками после выступления, пишет "СтарХит".

cosmo.ru

"Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный", — говорит очевидец.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Артистка же объяснила свой внешний вид и поведение усталостью. Кроме того, она вернулась на сцену после длительного перерыва, который брала из-за проблем со здоровьем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, пародист Максим Галкин обеспокоил поклонников внешним видом. Судя по кадрам, Галкин снялся после сна. У него были взъерошенные волосы и синяки под глазами. Фанаты подумали, что у артиста — похмелье.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.