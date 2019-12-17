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17 декабря • обновлено в 08:15
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Пугачева отказалась выступать на росТВ в новогоднюю ночь: что случилось

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Российская певица Алла Пугачева отказалась в этом году выступать на "новогодних огоньках" на российском телевидении.

О таком решении Примадонны сообщила ее представительница Елена Чупракова в комментарии КП.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

lady.ru

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Так, Чупракова заявила:

"Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках".

Также отмечается, что в этом году Пугачева и без "новогодних огоньков" принимала участие во многих проектах – юбилейный концерт, телевизионные съемки для Первого канала, выход фильма "Тот самый концерт".

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Телепрограмма

Примечательно, что в 2017 году россияне написали петицию, в которой раскритиковали новогодний эфир с участием Примадонны. Зрители требовали, чтобы руководство Первого канала разнообразило "новогодние огоньки" новыми артистами.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми. Поклонники заявили, что примадонна выглядит, как девочка.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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