МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Проиграли войну": в сети появился фильм о битве за украинскую музыку с Россией

1.3тЧитать материал на украинском

В сети появился фильм "Битва за українську музику": між зрадою і перемогою", в котором cамые известные отечественные деятели рассказали о плюсах и минусах украинского шоу-биза.

В фильме, который появился на Youtube-канале издания "Слух" украинский продюсер Михаил Ясиснский отметил, что Украина потерпела культурное поражение в борьбе за современную молодежь. По его словам, он не знает, как решить эту проблему.

"Проиграли войну": в сети появился фильм о битве за украинскую музыку с Россией
Новости
"Дай, Боже, сил": Пугачева даст прощальный концерт в Кремле по случаю юбилея. Все подробности

На вопрос о том, проиграли украинский шоу-бизнес "битву за молодежь", Ясинский ответил, что да.

"Я не знаю, что нужно делать, для того, чтобы мы могли конкурировать с тем, что делают наши соседи. Они делают музыку, которая нравится нашей молодежи и за эти четыре года мы, в определенном смысле, проиграли войну за молодежь. Мы не проиграли войну за шоу-бизнес в целом, но за определенное поколение, которое еще вчера слушало украинскую музыку", - говорит продюсер.

В то же время исполнитель Иван Дорн сказал, что он не согласен со словами о поражении. "Мы боремся за молодежь, но за ту, у которой есть неординарный вкус. В битве за такую молодежь мы не проиграли".

Как ранее писал OBOZREVATEL, композитор и музыкальный продюсер Евровидения в Украине Руслан Квинта заявил, что представитель России на песенном конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев не сможет победить в Тель-Авиве из-за слабой песни.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Иван ДорнМихаил Ясинский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
1
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Забралов Ник
Забралов Ник
це "полное падєніє нравов" цитуючи пастора Шлага мовою оригіналу.. Українська культура і музика в основному глибока (порівняйте, хто може українські і русскіє народні пісні, (єтот вой у ніх пєснєй завьотся- цитуючи класика).. А нинішня поп-культура і(теле в тому числі) - це дваома словами - зековсько-шонсонна-сополежуйна романтика, яка простіше проникає в примітивні душі. Це не образа, а констатація тренду часу.. це поступово відбувалося... В мою молодість, на всякі "ласковиє маї" продвинута тодішня молодь плювалась, як на верх кічу, а тепер шатунов - метр-каріфєй :) :) :) - от і все... ослухайте, шо лунає зараз із ґаджетів у молоді на ремінцях - все та ж русоватозековськошансонна попса... от і все... і шо ти з цим зробиш, коли озеро людської душі міліє...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения