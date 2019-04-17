"Проиграли войну": в сети появился фильм о битве за украинскую музыку с Россией

В сети появился фильм "Битва за українську музику": між зрадою і перемогою", в котором cамые известные отечественные деятели рассказали о плюсах и минусах украинского шоу-биза.

В фильме, который появился на Youtube-канале издания "Слух" украинский продюсер Михаил Ясиснский отметил, что Украина потерпела культурное поражение в борьбе за современную молодежь. По его словам, он не знает, как решить эту проблему.

На вопрос о том, проиграли украинский шоу-бизнес "битву за молодежь", Ясинский ответил, что да.

"Я не знаю, что нужно делать, для того, чтобы мы могли конкурировать с тем, что делают наши соседи. Они делают музыку, которая нравится нашей молодежи и за эти четыре года мы, в определенном смысле, проиграли войну за молодежь. Мы не проиграли войну за шоу-бизнес в целом, но за определенное поколение, которое еще вчера слушало украинскую музыку", - говорит продюсер.

В то же время исполнитель Иван Дорн сказал, что он не согласен со словами о поражении. "Мы боремся за молодежь, но за ту, у которой есть неординарный вкус. В битве за такую молодежь мы не проиграли".

Как ранее писал OBOZREVATEL, композитор и музыкальный продюсер Евровидения в Украине Руслан Квинта заявил, что представитель России на песенном конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев не сможет победить в Тель-Авиве из-за слабой песни.

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