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13 ноября • обновлено в 09:23
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Превращается в свалку: появилось фото заброшенной могилы легенды кино из СССР

3.1т
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Могила легендарного актера из СССР Георгия Вицина в Москве начала превращаться в свалку.

Об этом Nation News рассказал продюсер Андрей Загорский. По его словам, руководство Ваганьковского кладбища, на котором похоронен актер, уже год ищет его родственников. Для этого на ограде могилы Вицина даже повесили табличку с соответствующим текстом.

Могила Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище

Могила Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище

Nation News

Новости
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Как оказалось, на могилу актера сваливают цветы с других захоронений, из-за чего она стала напоминать свалку.

Также удалось выяснил, что руководство Ваганьковского кладбища скрывает информацию о месте захоронения актера. Администрация на вопрос относительно месторасположения могилы лишь отмалчивается.

Могила Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище

Могила Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище

Nation News

Однако, когда журналистам все-таки удалось найти могилу Вицина, они отметили, что на ней практически не было ни одного свежего живого цветка, только искусственные. Кроме того, глядя на могилу, заметно, что к ней уже очень давно не приходил никто из близких.

Георгий Вицин

Георгий Вицин

кадр из фильма

Как ранее писал OBOZREVATEL,звезда "Иронии судьбы" Александр Ширвиндт был срочно госпитализирован.

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Персона
Георгий Вицин
Место
Россия
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