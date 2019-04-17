"Покидать телефоны в стены": экс-жена Потапа раскрыла неизвестные подробности их развода

Партнер по бизнесу, продюсер и экс-супруга украинского певца Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая раскрыла неизвестные подробности их развода.

Так, в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" она объяснила, почему они с Потапом пять лет скрывали, что больше не живут вместе.

"Когда оно еще, как ранка открытая, какая бы она ни была большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, они могут изменить ход событий. Поэтому все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории... не хотелось бы, чтобы это на них влияло", — рассказала Горовая.

Ирина Горовая и Потап Фото: jetsetter.ua

Также Ирина добавила, что хоть любовь между ними с Потапом прошла, но уважение друг к другу и дружеские отношения им удалось сохранить.

"Все, мы успокоились и начали дружить. Я не вижу смысла, выяснив уже все отношения, потом встречаться и говорить: "Я тебя не знаю". То есть мы могли поссориться, покидать телефоны в стены, а потом позвонить и сказать: "Ну, хорошо, давай работать". На работе у нас никогда это не отражалось. И я очень благодарна и ему, и себе за выдержку, за понимание", — поделилась продюсер.

Ирина Горовая и Потап Фото: jetsetter.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его экс-супруги Ирины Горовой Наталья восхитила сеть пикантным снимком, на котором позировала в полупрозрачном белье.

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