"Отказали все органы": чем болела умершая бизнес-леди Алла Вербер

Бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер, которая умерла в Италии, пять лет боролась с раком, но выздоровела.

Как сначала сообщил Телеграм-канал Super, сославшись на источники близкие к семье, Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов.

Бизнес-леди долго боролась с раком Инстаграм Алла Вербер

Официальная причина смерти неизвестна, однако ранее Вербер пять лет боролась с раком крови третьей стадии.

"Я прошла много химиотерапии, которая помогла бороться с болезнью. Но химиотерапия и лекарства полностью разъели мой организм. Я пять лет боролась с раком, и это была непростая борьба. Это как в бизнесе: ежеминутная, ежедневная борьба. И никто, кроме меня, не знает, как тяжело мне это дается. Но я счастлива и благодарна, что жива. И конечно же, поправившись, я никогда об этом не забываю", — рассказывала она в интервью Forbes.

Как выяснили журналисты, ей стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок. Он спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, который и стал причиной смерти женщины. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки, но 6 августа около 16.00 Алла Вербер скончалась.

Вербер была в Италии Инстаграм Алла Вербер

Последние фото Аллы Вербер при жизни Инстаграм Алла Вербер

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа стало известно, что умер легендарный шансонье Вилли Токарев. По предварительным данным, за пару недель до этого музыкант попал в больницу из-за рака.

Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомилионном состоянии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.