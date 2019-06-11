"Может умереть": появились тревожные новости о состоянии Алибасова

Сын известного российского продюсера и музыканта Бари Алибасова опроверг сообщение о внутреннем кровотечении, которое может привести к смерти.
По его словам, такая информация могла появится после выхода программы "Пусть говорят", где гостья рассказывала о подобном случае с ее матерью, передает "360".
"У него сейчас все в порядке, но есть риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают. Но информация пошла из-за того, что сейчас в прямом эфире на Дальний Восток "Пусть говорят" выпустили, и там была жертва того же самого инцидента", — сказал Бари Алибасов-младший.
Он пояснил, что пострадавший сейчас в норме. Медики наблюдают за тем, как у него заживает циркулярный ожог пищевода.
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liganews.net
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
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