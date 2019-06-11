"Может умереть": появились тревожные новости о состоянии Алибасова

Сын известного российского продюсера и музыканта Бари Алибасова опроверг сообщение о внутреннем кровотечении, которое может привести к смерти.

По его словам, такая информация могла появится после выхода программы "Пусть говорят", где гостья рассказывала о подобном случае с ее матерью, передает "360".

"У него сейчас все в порядке, но есть риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают. Но информация пошла из-за того, что сейчас в прямом эфире на Дальний Восток "Пусть говорят" выпустили, и там была жертва того же самого инцидента", — сказал Бари Алибасов-младший.

Он пояснил, что пострадавший сейчас в норме. Медики наблюдают за тем, как у него заживает циркулярный ожог пищевода.

Врачи оценили шансы Бари Алибасова на выживание liganews.net

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