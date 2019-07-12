"Колхоз": Лобода показала грудь в ответ на критику из-за воровства

Певица Светлана Лобода в ответ на скандал со сворованной голой фотографией у модели Nude Yoga Girl показала пикантный снимок.

Таким образом она отреагировала на гнев владелицы и поклонников, которые устроили разнос артистке в комментариях, а потом жаловались, что она все удаляет.

"Читаю. Думаю, подбросить ли еще дровишек", – подписала она под фото, на котором выставляет грудь в купальнике, а в руках держит телефон.

Светлана Лобода читает комментарии instagram.com/lobodaofficial

На втором пикантном снимке она позирует в кружевном топе без бретелей, жеманно приподняв одно плечо. В комментариях пользователи посоветовали не "подбрасывать дров", а публиковать что-нибудь свое. Также отметили, что после такого позора уже ничего не страшно.

instagram.com/lobodaofficial

"Колхоз. Только и можете пиариться за счет более талантливых. Тупой шоу бизнес", "Неужеле вам не надоело выкладывать порнуху, попробуйте выложить что то умное, полезное. Самой не противно", "Жалкая уродливая курица", "С таким несмываемым позором, куда ж еще дровишек", "Что-угодно можете подбросить, но пусть на этот раз это будет уже что-то свое", – отреагировали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля Лобода разместила один из снимком модели на своей странице. В описании было сказано: "В Нижнем Новгороде я встану на сцене". Таким образом она анонсировала концерт, который состоится 16 июля.

Упоминаний о том, что это не ее персональный снимок, не было. Пользователи сразу заметили, что что-то не так. В частности, многих смутило, что не было видно лица. Модель Nude Yoga Girl обнародовала именно этот снимок еще в мае 2019 года.

Позже Nude Yoga Girl опубликовала гневный пост о том, что это нарушение авторских прав. Также ее возмутило, что Лобода удаляла комментарии людей, которые накинулись на нее с критикой за воровство. К слову, певица позже убрала и сам снимок.

В знак поддержки Лободы похожее голое фото сделала скандальная Наташа Королева, которая встала на руки без одежды.

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