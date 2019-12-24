"Кампания по травле": Галкин объяснил скандал вокруг Пугачевой на "Голубом огоньке"

Российский шоумен и супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин прокомментировал скандал вокруг отказа артистки выступать на "Голубом огоньке".

Он пояснил в интервью "Комсомольской правде", что уже давно со своей возлюбленной не обращает внимания на заметки в прессе, однако история с праздниками является организованной кампанией по травле.

"Что касается той истории с новогодними огоньками. Это была организованная кампания по травле Константина Львовича Эрнста. Выбрали громкие имена. Петиция проплаченная, за деньги поднимали эту историю. Не хочу называть заказчиков, но знаю, какие силы это затеяли", – сказал Галкин.

Алла Пугачева и Максим Галкин instagram/maxgalkinru

По словам шоумена, он давно привык, что именем Пугачевой пользуются, чтобы отвлечь от чего-то.

"Из недавнего. А давайте-ка напишем, что Пугачева на перрон выехала! Хотя в Интернете полно фото, где поклонники встречают Аллу на перроне. Двадцать лет ее так встречают. А тут началось. Падает трафик на сайтах, сразу начинают писать, что Пугачева умерла. Потом начинают писать, что она заболела. Мы уже не обращаем внимание", – резюмировал Галкин.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram/maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили информацию, что вместо Пугачевой в новогоднем шоу снялась София Ротару, с которой примадонна всю жизнь соперничала.

На фоне этой новости эксперты начали высказывать свое мнение. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал это спланированным ходом. А продюсер Максим Фадеев похвалил Пугачеву, отметив, что ей "хватило ума".

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