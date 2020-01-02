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2 января • обновлено в 19:32
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Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео

2.8т
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Украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть новым клипом, где она оседлала единорога в обнаженном виде.

Клип появился на YouTube-канале певицы 2 января. За несколько часов он собрал сотни комментариев. Многие из зрителей выразили сочувствие коню, которого эксплуатировала Лобода.

Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео
Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео
Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео
Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео

"ПрЫнц сбежал, коня вместо себя оставил на первое время", "Боже, бедный конь", "За что такое наказание прекрасному Единорожку?", "Зачем догола раздеваться??? Лобода не в ту сторону идет", — написали в комментариях.

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При этом были и те, кто просто похвалил певицу за клип. "Красивая женщина на красивом коне! И не смотря на обнажённость, совсем не пошло", "Хоть бы рог коня замаскировали нормально или крупно не снимали. А так все круто. Светочка как всегда шикарная!", — прокомментировали зрители.

Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео
Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода снялась в клипе у Тилля Линдеманна, где он, согласно сюжету, попытался ее изнасиловать.

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Автор
Юрко Медянык
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что прoку мне в подобной лaбуде? Ведь всё нормально и никто не пoмеp. Ну, влезть на звeря вздумалось звeзде… Вот если б он скакал на Лoбоде, тогда, конечно, это был бы номер. :)
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Deuse Sem
Deuse Sem
...бідна коняка..!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что проку мне в подобной лабуде? Ведь всё нормально и никто не помер. Ну, влезть на зверя вздумалось звезде… Вот если б он скакал на Лободе, тогда, конечно, это был бы номер. :)
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1
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