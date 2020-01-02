Голая Лобода залезла на единорога: опубликовано пикантное видео

Украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть новым клипом, где она оседлала единорога в обнаженном виде.

Клип появился на YouTube-канале певицы 2 января. За несколько часов он собрал сотни комментариев. Многие из зрителей выразили сочувствие коню, которого эксплуатировала Лобода.

"ПрЫнц сбежал, коня вместо себя оставил на первое время", "Боже, бедный конь", "За что такое наказание прекрасному Единорожку?", "Зачем догола раздеваться??? Лобода не в ту сторону идет", — написали в комментариях.

При этом были и те, кто просто похвалил певицу за клип. "Красивая женщина на красивом коне! И не смотря на обнажённость, совсем не пошло", "Хоть бы рог коня замаскировали нормально или крупно не снимали. А так все круто. Светочка как всегда шикарная!", — прокомментировали зрители.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода снялась в клипе у Тилля Линдеманна, где он, согласно сюжету, попытался ее изнасиловать.

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