Главный таможенник Украины женился: появились фото со свадьбы

Новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов женился на своей возлюбленной Яне Калмыковой, с которой ранее жил в гражданском браке.

Пара воспользовалась услугой "брак за сутки". Об этом Нефедов сообщил на своей странице в Facebook.

facebook.com/max.nefyodov

"Протестировали услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал Нефедов.

facebook.com/max.nefyodov

facebook.com/max.nefyodov

facebook.com/max.nefyodov

Максим Нефедов был первым замминистра экономического развития и торговли в правительстве Гройсмана. Его супруга Яна Калмыкова работает в "Метинвест холдинге".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о свадьбе телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Известный российский блогер Лена Миро убеждена, что телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

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