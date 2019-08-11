Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Главный таможенник Украины женился: появились фото со свадьбы

Читать материал на украинском

Новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов женился на своей возлюбленной Яне Калмыковой, с которой ранее жил в гражданском браке.

Пара воспользовалась услугой "брак за сутки". Об этом Нефедов сообщил на своей странице в Facebook.

Главный таможенник Украины женился: появились фото со свадьбы

facebook.com/max.nefyodov

Новости
"Боже, кто это?" Морское фото певицы-подруги Януковича напугало сеть

"Протестировали услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", - написал Нефедов.

Главный таможенник Украины женился: появились фото со свадьбы

facebook.com/max.nefyodov

Главный таможенник Украины женился: появились фото со свадьбы

facebook.com/max.nefyodov

Главный таможенник Украины женился: появились фото со свадьбы

facebook.com/max.nefyodov

Максим Нефедов был первым замминистра экономического развития и торговли в правительстве Гройсмана. Его супруга Яна Калмыкова работает в "Метинвест холдинге".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о свадьбе телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Известный российский блогер Лена Миро убеждена, что телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...