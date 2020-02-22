Лидер группы O.Torvald Женя Галич жестко ответил на нападки хейтеров, которые до сих пор вспоминают о том, что коллектив занял 24 место на "Евровидении" в 2017 году.

Эмоциональное видео с ответом музыкант опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не хотел поднимать эту тему, но, если честно, прям накипело. Прошло три года, три, б***ь года, 36 месяцев! Что вот это за комментарии? Что это за постоянные сравнения с 24 местом? Хейтеры, идите на х**! Вы за**али уже!" – сказал Галич, комментируя постоянное упоминание его группы во время национального отбора на "Евровидение 2020".

Женя Галич Скриншот видео

Он также поделился творческими успехами O.Torvald, рассказав, что у коллектива появилась новая барабанщица, вышел двойной альбом из 16 треков. Кроме того, артисты готовятся к туру по 20 украинским городам.

"Потом фестивали и куча работы. Не верите – придите и убедитесь в этом сами. Ну что это за постоянные какие-то отсылки: "24 будете, как О.Torvald"?! Идите на х**! Хватит! С 24 местом можно жить", – сказал Галич и показал забавную зарисовку о том, как его по жизни якобы преследует число 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвало видео с новой барабанщицей O.Torvald – Hebi. На нем девушка играет на барабанах, сидя сверху на машине. В сети ролик стал вирусным.

Напомним, в апреле 2019 года, после года молчания украинская рок-группа O.Torvald выпустила два видеоклипа в один день – "Два Нуль Один Вісім" и "Назовні". Они связаны одной сюжетной линией и посвящены очень тяжелому периоду в жизни группы и ее солиста Жени Галича.

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