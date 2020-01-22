"Слишком сексуально!" Дорофеева показала голые ягодицы на фото

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала "пятую точку".
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном черном купальнике, стоя на берегу моря.
Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Дорофееву комплиментами. Они написали, что мужу певицы, Владимиру Дантесу повезло с ней.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева позирует топлес
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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