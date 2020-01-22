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22 января • обновлено в 03:09
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"Слишком сексуально!" Дорофеева показала голые ягодицы на фото

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Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала "пятую точку".

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном черном купальнике, стоя на берегу моря.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Дорофееву комплиментами. Они написали, что мужу певицы, Владимиру Дантесу повезло с ней.

"Слишком сексуально!" Дорофеева показала голые ягодицы на фото
"Слишком сексуально!" Дорофеева показала голые ягодицы на фото
"Слишком сексуально!" Дорофеева показала голые ягодицы на фото
"Слишком сексуально!" Дорофеева показала голые ягодицы на фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева позирует топлес

Надя Дорофеева позирует топлес

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Соблазнительная Надя Дорофеева

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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