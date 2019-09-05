"До мурашек": "Бумбокс" восхитил украинцев новой песней

Группа "Бумбокс" восхитила сеть новым треком под названием "ДШ".

Аудио песни появилось на YouTube группы 5 сентября. Всего за несколько часов трек собрал несколько тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Сам солист группы Андрей Хлывнюк рассказал своей пресс-службе, что “ДШ" была написана прошлой осенью, а записана на протяжении зимы.

"Песня полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех остальных песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом группы Бумбокс. Это песня, в который наш диджей Валик уже в который раз превзошел себя. И нам всем, и надеюсь слушателям тоже, напомнил что он легендарный скретч-мастер и музыкант, который в этом альбоме выступает не просто как диджей, а еще как аранжировщик и саундпродюсер, потому что без него песни не имели бы такой глубины, многогранности и смыслов. Спасибо, Валик, за то что ты сделал в песне "ДШ", — рассказал Хлывнюк.

"Старый любимый Бумбокс, спасибо что не уходите, от своего стиля!", "Шикарно , ребята вы просто обязаны снять клип на эту песню", "Послушать и вдохнуть,выдохнуть!", "Аааааа. Спасибо, Бумбокс. Спасибо, ребята. Спасибо, Андрей. Как же радостно на душе!", "Как всегда глубоко и с надрывом....Спасибо, Бумбокс!", — написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле "Бумбокс" и Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня"

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!